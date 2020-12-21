أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

11:08 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

فيروس كورونا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 493 حالة وفاة و 29350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 877727 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51351 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و 295362 شخصا، بينما لا تزال هناك 531014 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

فيروس كورونا روسيا

الخبر التالى:

أول دفعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا تصل سلطنة عمان الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني لمواجهة كورونا؟ مستشار وزير الصحة ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا