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دول أمريكا اللاتينية تحظر الرحلات الجوية البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة

08:53 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
دول أمريكا اللاتينية تحظر الرحلات الجوية البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة

أرشيفية

بوينس أيريس - (د ب أ):
انضمت الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبيرو إلى مجموعة من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أمس الأحد لوقف الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف من سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وكتبت وزارة الداخلية في بوينس أيرس في بيان مساء أمس أن الأرجنتين "ستعلق رحلات الوصول والمغادرة من وإلى بريطانيا كإجراء احترازي اعتبارا من يوم غد (الاثنين)".

وتم السماح لرحلة واحدة من بريطانيا متوقع وصولها صباح الاثنين بالهبوط في مطار بوينس آيرس الدولي. وسيجري وضع الركاب وأفراد الطاقم في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وكتب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عبر تويتر أن الحكومة قررت أمس الأحد أيضا عدم السماح برحلات جوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من اليوم الاثنين. ووفقا لذلك، يجب وضع الركاب الذين وصلوا البلاد خلال الأيام الثمانية الماضية في الحجر الصحي.

وبحسب بيان، قررت الحكومة التشيلية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء. كما لن يسمح للأجانب الذين ليس لديهم إقامة دائمة في تشيلي وكانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين بالدخول. ويجب أن يخضع التشيليون والأجانب الذين لديهم إقامة دائمة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ويذكر أن بيرو سمحت بتسيير الرحلات الأوروبية المباشرة مجددا ابتداء من 15 ديسمبر الجاري. وكتبت وزارة النقل في بيرو أنه منذ ذلك الحين، لم تصل أي رحلات جوية من لندن أو بريطانيا العظمى. وأضافت أنه سوف يتم تعليق الرحلات المباشرة أو التي سوف تتوقف في المملكة المتحدة حتى إشعار أخر.

ووفقًا للسلطات البريطانية، فإن السلالة الجديدة أشد عدوى بنسبة تصل إلى 70 % عن الشكل المعروف سابقًا.

أمريكا اللاتينية رحلات جوية بريطانيا فيروس كورونا

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