العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، أن مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد.
وأشارت الخلية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية في عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.
وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق من اليوم سقوط 5 صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، موضحا أن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية، والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.
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