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الرئيس البرازيلي ينتقد "اندفاع العالم" لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا"

08:46 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
الرئيس البرازيلي ينتقد "اندفاع العالم" لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا"

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

برازيليا - (أ ش أ):
انتقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، ما وصفه بـ "اندفاع العالم" لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر سرعة بحث العالم عن لقاح ضد الفيروس التاجي.
وقال بولسونارو ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ "أرى أن الوباء يقترب من نهايته، والأعداد تظهر ذلك، ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن، ولكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررا، لأنكم تلعبون بحياة الناس".
وفي ذات الوقت، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 50 ألفا و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و706 وفيات؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في البرازيل إلى 7 ملايين و213 ألفا و155 حالة، فيما تسبب الفيروس بوفاة 186 ألفا و356 شخصا بالبلاد.
وواجه الرئيس البرازيلي انتقادات واسعة لموقفه من فيروس "كورونا"، وتهوينه من خطورته، حيث إنه وصف فيروس "كوفيد -19" بأنه "أنفلونزا محدودة"، بالرغم من تضرر بلاده بشكل كبير من جائحة هذا الفيروس.

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Asha
البرازيل فيروس كورونا لقاح كورونا جايير بولسونارو

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