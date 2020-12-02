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أبو الغيط: على السياسيين تحمل مسئولياتهم ولا يجب معاقبة الشعب اللبناني

08:31 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
أبو الغيط: على السياسيين تحمل مسئولياتهم ولا يجب معاقبة الشعب اللبناني

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

مصر - (أ ش أ)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من خطورة أن يخسر لبنان اهتمام العالم وتعاطفه إن استمرت حالة الشلل السياسي، مؤكدًا مناشدته بعدم معاقبة الشعب اللبناني على ذلك، وأن المهم هو الاستمرار في دعمه لعبور هذا المنعطف الخطير في تاريخه المعاصر.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط مساء اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدولي الذي يعقد "افتراضيًا" تحت رعاية مشتركة من الأمم المتحدة وفرنسا من أجل دعم الشعب اللبناني.

ونوه أبو الغيط، في كلمته، بالإسهامات التي قدمتها منظومة العمل العربي المُشترك من أجل مُساعدة الشعب اللبناني ودعمه في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، من بينها على سبيل المثال مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 7 ملايين دولار في جهود إغاثية وإنسانية وعمليات إعادة إعمار، وقيام اتحاد المصارف العربية بفتح حساباتٍ موحدة في مختلف فروعِه بالدول العربية للتبرع لدعم المنكوبين من الكارثة.

وأشار أبو الغيط إلى القطاعات التي ينبغي توجيه المساعدات لها في المرحلة القادمة، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي لا زال يُعاني أوضاعاً مُقلقة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكد أهمية وقوف العالم مع لبنان في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على ضرورة أن يقوم اللبنانيون بمساعدة أنفسهم أيضاً، وأن الكرة في ملعب القيادات السياسية اللبنانية التي يتفق الجميع أن عليها الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة.

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لبنان أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الشعب اللبناني

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