أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

‏ماكرون: 20% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ولابد من الدعم الدولي لمساندة لبنان وشعبه

08:17 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
‏ماكرون: 20% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ولابد من الدعم الدولي لمساندة لبنان وشعبه

إيمانويل ماكرون

وكالات

‏قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏‎إن بلاده تساهم في دعم الشعب اللبناني وهذا الدعم لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية ولا يمكنه أن يستبدل ضرروة تشكيل حكومة.

وتابع في مؤتمر دولي لدعم لبنان، مساء اليوم الأربعاء، أن ٢٠% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، ولابد من الدعم الدولي لمساندة لبنان وشعبه.

وشدد على ضرورة العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التي تأثرت بالانفجار.

ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا جديدًا من أجل "دعم الشعب اللبناني"، بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر.

وبعد كارثة انفجار المرفأ، زار ماكرون لبنان مرتين في 6 أغسطس ثم في الأول من سبتمبر، حين أعلن أنه حصل من القوى السياسية المحلية على تعهد بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين خلال 15 يومًا لكن التعهد لم يتحقق.

وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 22 أكتوبر تشكيل حكومة جديدة لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية.

إيمانويل ماكرون الشعب اللبناني لبنان

الخبر التالى:

‏عون يشكر ماكرون على الدعم الفرنسي القوي والمستمر الذي يقدمه إلى لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سكن لكل المصريين وتخصيص أراضٍ.. 8 قرارات جديدة للحكومة اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا