‏ماكرون: 20% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ولابد من الدعم الدولي لمساندة لبنان وشعبه

وكالات

‏قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏‎إن بلاده تساهم في دعم الشعب اللبناني وهذا الدعم لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية ولا يمكنه أن يستبدل ضرروة تشكيل حكومة.

وتابع في مؤتمر دولي لدعم لبنان، مساء اليوم الأربعاء، أن ٢٠% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، ولابد من الدعم الدولي لمساندة لبنان وشعبه.

وشدد على ضرورة العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التي تأثرت بالانفجار.

ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا جديدًا من أجل "دعم الشعب اللبناني"، بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر.

وبعد كارثة انفجار المرفأ، زار ماكرون لبنان مرتين في 6 أغسطس ثم في الأول من سبتمبر، حين أعلن أنه حصل من القوى السياسية المحلية على تعهد بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين خلال 15 يومًا لكن التعهد لم يتحقق.

وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 22 أكتوبر تشكيل حكومة جديدة لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية.