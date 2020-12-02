إيطاليا تبدأ حملة تطعيم مجانية ضد كورونا الشهر المقبل

روما- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سيبرانتسا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ حملة تطعيم مجانية للقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر يناير المقبل وتبلغ ذروتها في الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

وقال سبيرانتسا ،خلال كلمته في مجلس الشيوخ الإيطالي، "إذا تخلينا عن حذرنا في الوقت الراهن فإن الموجة الثالثة قريبة، مجموعة الإجراءات التي اتخذناها بدأت تعطي أولى النتائج المشجعة، حيث انخفض مؤشر العدوى من 7ر1 إلى 08ر1 في 4 أسابيع، وأثق أنه قد ينخفض إلى أقل من 1 على المدى القصير"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأشار وزير الصحة الإيطالي إلى أنه لا يريد أن يجعل التطعيم إلزاميا، وقال "هدفنا الوصول إلى مناعة القطيع في أسرع وقت ممكن"، معلنا أن إيطاليا توصلت لاتفاقيات لتوفير 202 مليون جرعة من شركات مختلفة، من بينها بيونتيك-فايزر ومودرنا وسترازينيكا.

وقال إن شراء اللقاح يتم بشكل مركزي وسيتم تقديمه مجانًا لجميع الإيطاليين، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعتين لكل شخص، وستتاح الجرعات الأولى انطلاقا من شهر يناير للعاملين في قطاع الصحة ومراكز رعاية المسنين.