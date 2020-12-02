الأمم المتحدة تعلن موافقة الحكومة الإثيوبية على إيصال المساعدات إلى تيجراي

أديس أبابا/كيب تاون- (د ب أ):

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأربعاء بأن الحكومة الإثيوبية وقعت على اتفاق مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي المضطربة.

وأوضح المكتب أن الاتفاقية ستتيح لعمال الإغاثة "وصولا مستداما وآمنا" إلى مناطق تيجراي وأمهرة وعفار بإثيوبيا، لمساعدة المتضررين من جراء النزاع بين الحكومة و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، وهو حزب سياسي محلي يتم تصنيفه حاليا جماعة متمردة.

يأتي إصدار هذا البيان بعد يوم واحد من دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إثيوبيا للسماح بوصول فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين في منطقة تيجراي، وتحذيرها من وجود نقص في الإمدادات الغذائية.

كما أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء تقارير عن وقوع هجمات وعمليات خطف وتجنيد قسري في مخيمات اللاجئين.

وأشارت المفوضية السامية إلى أن حوالي 96 ألف لاجئ من إريتريا المجاورة يعيشون حاليا في تيجراي شمالي إثيوبيا.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأحد الماضي إنهاء هجوم عسكري على تيجراي كان بدأ مطلع تشرين ثان/نوفمبر، إلا أن المراقبين لفتوا إلى أن هذا قد لا يعني نهاية الصراع.

ويشعر كثيرون في تيجراي أن الحكومة المركزية لا تمثلهم ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.