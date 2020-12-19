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السودان: البرهان يختتم زيارته للمنطقة العسكرية الشرقية

02:19 م السبت 19 ديسمبر 2020
السودان: البرهان يختتم زيارته للمنطقة العسكرية الشرقية

رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - أ ش أ

اختتم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت زيارته للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي استغرقت ثلاثة أيام، عائدا إلى الخرطوم بعد أن اطمأن على الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الفرقة الثانية مشاة.

والتقى البرهان، خلال زيارته بالقيادات العسكرية، واطلع على الموقف العسكري في الشريط الحدودي مع إثيوبيا، بعد الاعتداء الأخير على الجيش السوداني من قبل المليشيات والقوات الإثيوبية في منطقة أبو طيور علي الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

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