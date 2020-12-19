مقتل شخصين على الأقل جراء منخفض استوائي يضرب الفلبين
مانيلا- (د ب أ):
قالت الشرطة الفلبينية، اليوم السبت، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن منخفض استوائي في الفلبين أودت بحياة شخصين على الأقل.
وقال مكتب الأرصاد إن المنخفض الاستوائي، المسمى محليا "فيكي" تصاحبه رياح مستدامة تبلغ سرعتها 45 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة.
وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن المنخفض تسبب في هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة على شرقي وجنوبي الفلبين.
وذكرت الشرطة إن اثنين من كبار السن لقيا حتفهما جراء انهيار أرضي في بلدة ماهابلاج في إقليم ليتي الشرقي.
وأضاف مكتب الأرصاد أنه من المتوقع أن يغادر "فيكي" الفلبين غدا الأحد، لكنه حذر من استمرار هطول الأمطار على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.
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