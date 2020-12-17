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الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا

12:12 م الخميس 17 ديسمبر 2020
الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا

جون كاستيكس

وكالات:

أعلن قصر الإليزيه إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس سيعزل نفسه كذلك.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي لوكالة "رويترز" أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي، والتي كان من المفترض أن تكون ثالث زيارات الرئيس الفرنسي إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

جون كاستيكس إصابة ماكرون بكورونا فيروس كورونا إيمانويل ماكرون

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