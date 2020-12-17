الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا يتعافى من آثار جائحة كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

تعافى الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا من الآثار المدمرة للإغلاق الناجم عن جائحة كورونا الذي شهدته البلاد في وقت سابق من هذا العام، بحسب بيانات الربع الثالث الصادرة عن الحكومة اليوم الخميس.

وأفادت هيئة الإحصاء النيوزيلندية بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انتعش بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو أقوى نمو فصلي على الإطلاق.

وقال المسؤول البارز في الهيئة بول باسكو إن النتائج أظهرت أن البلاد عادت إلى مستوى نشاط ما قبل كورونا.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن لآثار كوفيد 19 تأثيرات محددة ومتنوعة على المستوى الصناعي وربما يستمر ذلك لبعض الصناعات فترة من الوقت".

وقال باسكو إنه بينما بدت النتائج الفصلية مشجعة، إلا أنها أعقبت انخفاضا قياسيا في ربع يونيو.

وكانت هيئة الإحصاء قدرت في البداية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في يونيو عند 12.2% لكنها راجعت النسبة حاليا عند 11%.

وذكرت الهيئة أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال العام المنتهي في سبتمبر 2020.