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قادة الكونجرس يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة

10:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
قادة الكونجرس يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

قال كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح قريبا بعد شهور من الجمود.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء: "سيتم إطلاق المزيد من حزم التحفيز الموجهة.. التزمنا بمواصلة هذه المناقشات الملحة حتى نصل إلى اتفاق واتفقنا على أننا لن نترك المدينة حتى نصدر القانون".

يذكر أن أعضاء الكونجرس مختلفين منذ أشهر بشأن حزمة تحفيز إضافية، حيث يطالب الديمقراطيون بمشروع قانون إنفاق أكبر من شأنه أن يوفر مزيدًا من الراحة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، في حين يبحث الجمهوريين عن حزمة أقل تكلفة تضمن حماية الشركات من الالتزامات الناجمة عن الجائحة.

من المتوقع أن تعزز حزمة التحفيز إعانات البطالة وربما تقدم منحا مالية مباشرة للمواطنين الأمريكين.

كانت مجموعة نيابية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الحالي حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، وهو ما أعطى المفاوضات الحالية دفعة كبيرة.

وقال تشوك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ اليوم، إن خط النهاية في مدى الرؤية، بعد المحادثات مع زعماء الكونجرس الأساسيين التي امتدت إلى طوال ليل الثلاثاء.

الكونجرس الأمريكي حزمة تحفيز ميتش ماكونيل

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