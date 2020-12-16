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إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز "حاجز تشديد القيود"

12:16 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز "حاجز تشديد القيود"

فيروس كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، الحاجز الذي حددته الحكومة، مما يعني إمكانية فرض إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 2862 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوز حاجز الـ 2500 إصابة الذي حددته الحكومة لتشديد إجراءات مواجهة الفيروس.

وقالت الحكومة إنه في حال لم تثبت القيود المشددة فعالية خلال ثلاثة أسابيع, قد يتم فرض إغلاق عام مجددا.

وتشهد إسرائيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في أعقاب فصل صيف معتدل نسبيا، وفرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في شهر سبتمبر الماضي, مما أدى إلى تراجع الإصابات من حوالي 9 آلاف إلى 200 فقط. ثم بدأت تخفيف القيود تدريجيا، مما أدى إلى زيادة أعداد الإصابة مجددا.

فيروس كورونا إسرائيل تل أبيب

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