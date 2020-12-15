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بريطانيا تعيد النظر في خطة السماح بالزيارات خلال أعياد الميلاد

07:56 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
بريطانيا تعيد النظر في خطة السماح بالزيارات خلال أعياد الميلاد

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

تعتزم السلطات البريطانية، إجراء محادثات بشأن قواعد التعامل مع فيروس كورونا المستجد خلال عيد الميلاد، بعد أن أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى مطالبة خبراء الطب بوقف اختلاط الأسر خلال العطلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع إن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، سيناقش القضية مع نظرائه في الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في وقت لاحق اليوم.

وتشير المحادثات إلى أن المسؤولين قد يتراجعون عن قرارهم الخاص بالسماح لما يصل إلى ثلاث أسر بالتجمع معا لمدة خمسة أيام خلال عيد الميلاد، بعد أن طالبت مجلتان طبيتان بارزتان الحكومة بإلغاء الخطة.

وقالت المجلة الطبية البريطانية ومجلة "هيلث سيرفيس جورنال" في افتتاحية مشتركة نادرة اليوم الثلاثاء، إن تخفيف الحكومة لقواعد التباعد الاجتماعي خلال فترة العطلة سيزيد من الإصابات بفيروس كورونا ويخاطر بمزيد من الضغط على المستشفيات.

وذكر جيمي ديفيز المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، للصحفيين اليوم إن الحكومة تريد منح العائلات فرصة للقاء في عيد الميلاد، لكنه لم يستبعد تشديد القواعد.

فيروس كورونا في بريطانيا بريطانيا أعياد الميلاد فيروس كورونا

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