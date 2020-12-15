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رئيس وزراء تونس يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب إصابة وزير المالية بكورونا

03:27 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
رئيس وزراء تونس يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب إصابة وزير المالية بكورونا

هشام المشيشي

تونس/ باريس- (أ ش أ):

ألغى رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، زيارته إلى إيطاليا التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء؛ بسبب إصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، بفيروس "كورونا"؛ حيث كان ضمن الوفد الذي سيرافق رئيس الحكومة خلال زيارته إلى فرنسا.

وأوضح مدير ديوان رئيس الحكومة التونسية معز لدين الله المقدم - في تصريح اليوم - أن التحاليل المجراة بباريس قبل التوجه إلى إيطاليا كانت إيجابية بالنسبة لوزير المالية، فيما كانت سلبية لبقية الوفد، ومن المنتظر أن يعود رئيس الحكومة اليوم إلى تونس بعد أن أنهى زيارته إلى فرنسا.

هذا المحتوى من

Asha
هشام المشيشي تونس باريس إيطاليا فيروس كورونا

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