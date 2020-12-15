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عُمان تدين استهداف ناقلة وقود في جدة وتتضامن مع المملكة

12:17 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
عُمان تدين استهداف ناقلة وقود في جدة وتتضامن مع المملكة

ناقلة نفط - أرشيفية

وكالات:

أدانت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، استهداف ناقلة نفط نفط قبالة ميناء جدة بالسعودية.

وأكدت السلطنة في بيان نشرته "وكالة الأنباء العمانية" عبر تويتر، تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحريّة وسلامة الملاحة البحرية.

وتعرضت سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في الفرضة المخصصة لتفريغ الوقود في مدينة جدة السعودية، في الدقائق الأولى من صباح أمس الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريق.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الحريق الناتج عن الهجوم كان صغيرًا، وقال: "تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".

وندّد المصدر بهذا الهجوم الإرهابي، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

واعتبر أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي".

ناقلة نفط استهداف ناقلة نفط سلطنة عمان

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