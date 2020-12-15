أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وكالة أمريكية: نوفمبر 2020 ثاني أكثر الشهور دفئًا منذ عام 1880

10:24 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
وكالة أمريكية: نوفمبر 2020 ثاني أكثر الشهور دفئًا منذ عام 1880

ارشيفية

واشنطن- (د ب أ):

قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن شهر نوفمبر لهذا العام، كان ثاني أكثر الشهور دفئا منذ بدء حفظ السجلات في عام 1880.

وقالت الإدارة الامريكية المعنية بشؤون المحيطات والطقس والمناخ في الغلاف الجوي، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، إن "متوسط ​​درجة الحرارة العالمية المجمعة فوق سطح الأرض والمحيطات خلال نوفمبر من عام 2020، كانت أعلى بمقدار 0.97 درجة مئوية فوق المتوسط خلال ​​القرن العشرين، وهو 12.9 درجة مئوية".

ويشار إلى أن الشهر كان ثاني أكثر شهور نوفمبر دفئا في السجل العالمي، وذلك بعد شهر تشرين ثان/نوفمبر من عام 2015، والذي شهد ارتفاع متوسط الحرارة بواقع 1.01 درجة مئوية.

وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن أكثر 10 أشهر من نوفمبر دفئا، تم تسجيلها جميعا منذ عام 2004، بينما جاءت أكثر خمسة أشهر من نوفمبر دفئا منذ عام 2013.

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي شهر نوفمبر

الخبر التالى:

روسيا: مصرع 11 شخصا في حريق بمبنى لرعاية كبار السن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا