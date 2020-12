ممرضة بمستشفى يهودي.. ماذا نعرف عن أول مُتلقٍ للقاح كورونا في أمريكا؟ (فيديو)

كتب- محمد عطايا:

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الاثنين، إعطاء أول تطعيم بلقاح فايزر ضد وباء "كوفيد-19"، إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، في الولايات المتحدة، مهنئًا بلاده والعالم بتلك الخطوة.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "تم إعطاء أول لقاح ضد كورونا.. مبروك للولايات المتحدة! تهانينا للعالم".

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يوم الاثنين ارتفعت بنسبة 1.2% بالمقارنة بنفس التوقيت بالأحد، لتصل الإصابات الإجمالية إلى 16.3 مليون، حتى الساعة 06:58 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن أول من تلقى اللقاح هي ممرضة وحدة العناية المركزة، في مركز لونج آيلاند اليهودي الطبي في كوينز، بمدينة نيويورك، تدعى ساندرا ليندسي.

وقالت ليندسي بعد تلقي التطعيم مباشرة إنها "تشعر بصحة جيدة، ولم تشعر بأي اختلاف عن أخذ أي لقاح آخر".

وأضافت في تصريحات للصحفيين "أشعر أنني بحالة جيدة. أود أن أشكر جميع العاملين في الخطوط الأمامية، وجميع زملائي الذين كانوا يقومون بالعمل في محاربة هذا الوباء في جميع أنحاء العالم"، معربة عن سعادتها، قائلة "أشعر بالأمل اليوم، بالارتياح. أشعر أن الشفاء قادم. آمل أن يمثل هذا بداية نهاية فترة مؤلمة للغاية في تاريخنا".

وقالت الشبكة الأمريكية، رغم أن اللقطة استمرت ثواني فقط، فإنها تمثل لحظة محورية في التاريخ.

وأضافت أنه بدأ المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في تلقي اللقاح الاثنين، مع ظهور صور ومقاطع فيديو للقاح يصل في صناديق إلى مستشفيات مختلفة.

وتنشر المستشفيات والمراكز الطبية صورًا للعاملين في الرعاية الصحية وهم يتلقون الحقن الأولى.

We are so excited to have administered the first round of #COVID19 vaccines at #OSUWexMed at 10:47 this morning. #InThisTogetherOhio #TogetherAsBuckeyes pic.twitter.com/VAz3MlJ5EB

— The Ohio State University Wexner Medical Center 😷 (@OSUWexMed) December 14, 2020