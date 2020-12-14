كوريا الجنوبية تقدم إمدادات الإغاثة للأطفال في لبنان وجنوب السودان

سول - (أ ش أ):

أعلنت جمعية الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنها ستقدم إمدادات الإغاثة للأطفال في لبنان وجنوب السودان بما فيها 70 ألف كمامة للوجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال وحدة "دونج ميونج" العسكرية الكورية المتمركزة في لبنان ووحدة "هانبيت" العسكرية الكورية المتمركزة في جنوب السودان.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء سيتم نقل هذه المواد المتبرع بها من جمعية الجيش الكوري الجنوبي والإمدادات العسكرية على متن سفينة نقل عسكرية إلى وحدة "دونج ميونج" ووحدة "هانبيت" الشهر المقبل، وبعد وصولها إلى الوحدتين العسكريتين سيقوم الجنود من الوحدتين بتسليمها مباشرة إلى الأطفال المحليين في لبنان وجنوب السودان.

وعادة ما تزور جمعية الجيش القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في الخارج كل عام لتشجيع أفرادها، لكنها قررت تقديم إمدادات الإغاثة إلى السكان المحليين في الدول التي تتمركز فيها القوات الكورية الجنوبية في هذا العام بدلًا من زيارة تلك القوات، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن وحدة "دونج ميونج" العسكرية الكورية تقوم بمهامها في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2007، وأن وحدة "هانبيت" العسكرية الكورية تقوم بمهامها في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان منذ عام 2013.