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البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 2 منها محلية

10:05 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 2 منها محلية

الصين

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن اثنتين من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج تسعة من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86741 حالة، بينهم 313 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81794 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

الصين البر الرئيسي الصيني فيروس كورونا اللجنة الصحة الوطنية في الصين

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