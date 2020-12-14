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كورونا في إسبانيا: الإصابات تصل إلى 1.73 مليون والوفيات 47624

10:04 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات تصل إلى 1.73 مليون والوفيات 47624

فيروس كورونا

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.73 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 47 ألفا و624 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 45 أسبوعا.

فيروس كورونا إسبانيا

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