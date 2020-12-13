أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

نتنياهو يرجح تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل

02:25 م الأحد 13 ديسمبر 2020
نتنياهو يرجح تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):
رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تبكير موعد توزيع اللقاحات في إسرائيل.
وقال خلال تفقد مركز للقاحات في تل أبيب: "سنستطيع على الأرجح تبكير موعد إعطاء اللقاحات لسكان إسرائيل على أفضل نحو".
ورغم أنه أشار إلى أن "نهاية الجائحة بدأت تلوح في الأفق"، فقد حث على استمرار الالتزام بالقواعد.
من جانبه، قال وزير الصحة يولي إدلشتاين إنه "ربما نستطيع البدء الأسبوع المقبل في تلقيح الطواقم الطبية".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش تستعد للمساهمة في نقل وتوزيع اللقاح وتوفير الإجراءات اللوجيستية.

بنيامين نتنياهو تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد التنديد بإعدام صحفي إيراني معارض.. طهران تستدعي السفير الألماني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 يناير.. القضاء يقول كلمته في إيقاف مجلس إدارة الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا