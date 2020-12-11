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أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 5ر1٪

08:06 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 5ر1٪

فيروس كورونا

نيويورك - ( د ب أ ):

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1 % بالمقارنة بنفس التوقيت يوم أمس لتصل الإصابات الإجمالية إلى 6ر15 مليون، حتى الساعة 0728 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة فى حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية الذى تم تسجيله الأسبوع الماضى والبالغ نسبته 4ر1 ٪.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حيث وصلت الإصابات إلى 49ر1 مليون حالة بزيادة بنسبة 3ر2 ٪ عن نفس التوقيت من اليوم السابق.

فيروس كورونا الولايات المتحدة

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