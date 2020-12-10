السودان: البرهان يقرر إعادة ضباط القوات المسلحة المفصولين تعسفيا
الخرطوم- (أ ش أ):
أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإعادة ضباط القوات المسلحة السودانية المفصولين تعسفيا وجبر الضرر لهم، وذلك ضمن قرارالقائد العام بالتصديق والتأمين على جميع توصيات لجنة دراسة ومعالجة قضايا المفصولين تعسفيا.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن البرهان صدق على تشكيل لجنة للاستئنافات من ضباط في الخدمة والمعاش، للنظر في الطعون فيما يخص إجراءات اللجنة، كما صدق على تمثيل ضباط من الرتب العليا للمعاشيين، لحضور المناسبات الرسمية والوطنية، بالزي الرسمي.
كما قرر البرهان، إشراك جميع الضباط المعاشيين في مشروع السلع الاستهلاكية بالقوات المسلحة، أسوة بالضباط العاملين في الخدمة.
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