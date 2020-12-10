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واشنطن: فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي تستهدف أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا

06:46 م الخميس 10 ديسمبر 2020
واشنطن: فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي تستهدف أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات استهدفت أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا بموجب قانون ماغنيتسكي، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت الولايات المتحدة اليوم إنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي.

ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بأنه بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قديروف.

كما فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد من هايتي بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، وخمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأعلنت الوزارة أيضا فرض عقوبات على 17 مسؤولا من الصين وحكومات أجنبية أخرى وأُسرهم بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان، إن قائمة المدرجين تشمل أفرادا من السلفادور وجاميكا، مضيفا أن فردا صينيا عوقب لضلوعه في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد أفراد من طائفة فالون جونغ.

وزارة الخزانة الأمريكية هايتي اليمن روسيا

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