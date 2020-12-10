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قوات التحالف: تدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

01:07 م الخميس 10 ديسمبر 2020
قوات التحالف: تدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

الركن تركي المالكي

الرياض - أ ش أ

دمرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- إن قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق(ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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الركن تركي المالكي الرياض الحوثيون

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