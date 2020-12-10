الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا يلامس 3 آلاف حالة
واشنطن - (د ب أ):
سجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأربعاء، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
وأفادت البيانات التي نقلتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية بأنه تم تسجيل 2939 وفاة خلال يوم الأربعاء.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس إلى 289 ألفا و188 وفاة منذ بدء الجائحة.
كما سجلت البلاد عددا قياسيا لحالات نقل المصابين إلى المستشفيات عند 106 آلاف و688 حالة يوم الأربعاء.
وهذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة لنقل المصابين للمستشفيات.
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