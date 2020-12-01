بايدن يحث الكونجرس على إقرار خطة مساعدة "متينة"

نيويورك - (أ ف ب)

حض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، الكونجرس على العمل سريعًا من أجل إقرار خطة "متينة" لمساعدة العمال والمؤسسات خلال أزمة فيروس كورونا. وأكد بايدن أن إدارته سوف تدفع باتجاه مزيد من الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد.

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الكونجرس، إلى العمل سريعًا من أجل إقرار خطة "متينة" لمساعدة العمال والمؤسسات خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال تقديمه فريقه الاقتصادي، وبينهم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين التي ستكون أول امرأة تتولى وزارة الخزانة، قال بايدن إن إدارته سوف تدفع باتجاه مزيد من الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد، مضيفًا "أعرف أن هذه الأوقات صعبة، لكنني أريدكم أن تعلموا أن المساعدة في طريقها" إلى الأمريكيين.

واعتبرت يلين لاحقًا أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه أزمة "تاريخية" تطاول الأكثر ضعفًا، منبهة إلى أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تدهور إضافي "يتسبب بمزيد من الدمار".

وتابعت أن "أناسا كثيرين يعانون لتأمين الطعام ودفع الفواتير وبدلات الإيجار. إنها مأساة أمريكية".

ويستمر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس في شأن خطة المساعدة الاقتصادية، فيما يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة توفير مزيد من الدعم في وقت تستعد البلاد لمواجهة أشهر أكثر صعوبة قبل أن تتوافر اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 للعامة.

ويتسلم بايدن منصبه في 20 يناير المقبل.