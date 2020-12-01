نتنياهو يدعو جانتس إلى تجنب جر إسرائيل لانتخابات رابعة في أقل من عامين

وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "أزرق-أبيض"، ووزير دفاعه بيني جانتس، إلى عدم جر البلاد الى انتخابات عامة جديدة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكد نتنياهو أن حزب الليكود، الذي يتزعمه، سيصوت ضد مشروع قانون حل الكنيست، ولـ"صالح الوحدة"، وذلك في جلسة يوم غد، المخصصة للتصويت على مشروع قانون يسمح للكنيست حل نفسه.

وكان نتنياهو قال قبل عدة أيام، إنه إذا لم يغير حزب جانتس توجهاته، فإن إسرائيل متجهة لخوض انتخابات هي الرابعة في أقل من سنتين.