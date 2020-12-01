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أعضاء بالكونجرس الأمريكي يقترحون حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار

07:38 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
أعضاء بالكونجرس الأمريكي يقترحون حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع خطة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 900 مليار دولار بهدف إحياء المحادثات الجامدة بين الكونجرس والبيت الأبيض حول إجراءات تحفيز الاقتصاد.

تتضمن الخطة مخصصات لمساعدة الشركات الصغيرة وتمديد تمويل إعانات البطالة والدعم المالي لحكومات الولايات والمدن الأمريكية. كما ستتضمن الحزمة مخصصات إضافية للرعاية الصحية ومساعدة المتضررين من جائحة كورونا في سداد إيجار مساكنهم.

يذكر أن قيادات الحزبين في الكونجرس لم يعقدوا أي محادثات منذ قبل إجراء الانتخابات الأمريكية في أوائل الشهر الماضي.

وأشارت مجلة بوليتيكو وشبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سيجريان أول اتصال مباشر بينهما منذ الانتخابات في وقت لاحق من اليوم.

يضغط الجمهوريون من أجل تمرير حزم تحفيز أقل حجما وتستهدف قطاعات محددة، بقيمة عدة مئات من مليارات الدولارات، في حين اقترح الديمقراطيون في البداية حزمة تحفيز جديدة بقيمة 2ر2 تريليون دولار.

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