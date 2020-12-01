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قتيلان وما لا يقل عن 10 جرحى جراء قيام شخص بدهس مارة في ترير الألمانية

03:50 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
قتيلان وما لا يقل عن 10 جرحى جراء قيام شخص بدهس مارة في ترير الألمانية

ارشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الشرطة بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص عند ممر للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.

حادث دهس ألمانيا مدينة ترير الألمانية

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