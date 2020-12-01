روسيا: سنتعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة وفق مبدأ الاحترام المتبادل

موسكو- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة.

وأشار لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن روسيا تحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وستقبل أي قرار للشعب الأمريكي وستعمل مع أي إدارة يختارها الشعب.

وأكد لافروف أن موسكو من حقها أن تتوقع من واشنطن الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للاعبين الدوليين الآخرين، مثل روسيا ودول أخرى، مضيفا أن بلاده مستعدة لأي سيناريو يمكن أن تتطور وفقه الأحداث في العالم، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.