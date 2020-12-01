لأول مرة بعد الانتخابات الأمريكية.. سول وواشنطن تبحثان تكاليف الدفاع

سول- أ ش أ:

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، بأنها عقدت مع الولايات المتحدة محادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع لأول مرة منذ الانتخابات الأمريكية الرئاسية، التي جرت في مطلع الشهر الماضي؛ مشيرة إلى أن البلدين أكدا مبدأهما في السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين.

وقالت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إن كبير مفوضي كوريا الجنوبية جونج أون-بو ونظيرته الأمريكية دونا ويلتون اتفقا خلال محادثات افتراضية جرت أمس الإثنين على العمل عن كثب للتوصل بسرعة إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين.

وظلت المحادثات بشأن تقاسم تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية التي يبلغ قوامها ما يقرب من 28,500 جندي متوقفة، وسط دعوة واشنطن لزيادة كبيرة في حصة سول، فيما عرضت كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 13% كحد أقصى.

وانعقدت المحادثات المباشرة الأخيرة بين جونج ونظيره الأمريكي السابق جيمس ديهارت في لوس أنجلوس في مارس، وتم تعيين ويلتون لخلف ديهارت في يوليو.