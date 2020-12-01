جونسون يدافع عن القيود الصارمة لمكافحة كورونا في إنجلترا

لندن - (د ب أ):

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن القواعد "الصارمة" لمكافحة فيروس كورونا والتي ستفرض على معظم أنحاء إنجلترا عندما ينتهي الإغلاق الوطني هذا الأسبوع، وقال إنه يأمل في الموافقة على لقاح قبل عيد الميلاد للمساعدة في إنهاء القيود التي أثارت غضب حزب المحافظين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين، قبل عودة إنجلترا إلى نظام قواعد إقليمية مكون من ثلاث مستويات بعد غد الأربعاء "أعلم أن الكثير من الناس يعتقدون أنهم في المستوى الخطأ وأنا أتفهم إحباط الناس.. نظام التدرج أو المستويات صعب، لكنه مصمم ليكون صارما من أجل إبقاء الأمور تحت السيطرة."

ويكافح جونسون لإقناع نواب حزب المحافظين بدعم خططه في تصويت مهم غدا الثلاثاء، وسط تقارير بأن ما يصل إلى 100 عضو قد يتمردون لأنهم يقولون إن القواعد الجديدة صارمة للغاية. ومن المحتمل أن يجعل ذلك الحكومة تعتمد على أصوات حزب العمال المعارض لتمرير الإجراءات.

وحث وزير الصحة مات هانكوك المشرعين على دعم القواعد الجديدة للبناء على نجاح الإغلاق لمدة أربعة أسابيع، والذي قال إنه أعاد الفيروس "تحت السيطرة" وأدى إلى انخفاض بنسبة 30 % في عدد الحالات في الأسبوع الماضي. .

وقال هانكوك في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الاثنين "إنها أفضل طريقة لتجنب الإغلاق الثالث، وهي الطريقة الأكثر ملائمة لاتخاذ الإجراءات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة الناس.. بينما يمكننا أن نخففها قليلا، لا يمكننا تحمل تخفيفها كثيرا".