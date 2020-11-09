لأول مرة في التاريخ.. الجالية اليهودية في البحرين تحيي ذكرى مذبحة 1938

المنامة - (د ب أ)

أحيت الجالية اليهودية الصغيرة في البحرين اليوم الاثنين، ذكرى مذبحة نوفمبر 1938، وذلك في فعالية تعقد للمرة الأولى بالمملكة التي وقعت مؤخرًا اتفاقًا بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وقال رئيس الجالية إبراهيم نونو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سعداء بفتح أبواب المعبد اليهودي بحضور مسؤولين حكوميين، حيث قاموا بإشعال الشموع على أرواح الضحايا.

وأضاف قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها هذه الفعالية إحياء لأرواح الضحايا"، وأن الجالية تعتزم تنظيم فعاليات أخرى في البحرين.

يذكر ان النازيين في ألمانيا قاموا في ليلة 9-10 من نوفمبر 1938 بشن سلسلة من الهجمات على اليهود وممتلكاتهم في شوارع المدن الألمانية، مااسفر عن مقتل مئة يهودي .

يشار إلى أن المعبد اليهودي في المنامة - وهو الوحيد في منطقة الخليج - كان مغلقًا طيلة عقود من الزمان وكان يستخدم فقط في المناسبات الخاصة أو أداء الصلاة اليهودية.

ويبلغ عدد الجالية اليهودية في البحرين، البالغ تعداد سكانها حوالي 1.7 مليون نسمة نحو 35 شخصًا.

يذكر أن البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وقعتا اتفاقات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر الماضي.