ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه
وكتب ترامب على تويتر، مساء اليوم الاثنين: "أعلن كريستوفر ميللر الذي عمل بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزيرًا للدفاع بالإنابة، سيقوم بعمل رائع، تم إنهاء خدمة مارك إسبر وأود أن أشكره على خدمته".
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
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