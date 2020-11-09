أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر

08:14 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه

وكتب ترامب على تويتر، مساء اليوم الاثنين: "أعلن كريستوفر ميللر الذي عمل بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزيرًا للدفاع بالإنابة، سيقوم بعمل رائع، تم إنهاء خدمة مارك إسبر وأود أن أشكره على خدمته".

ترامب مارك إسبر دونالد ترامب وزير الدفاع الأمريكي

الخبر التالى:

قضاة يؤكدون فوز رئيس كوت ديفوار بولاية ثالثة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا