ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه

وكتب ترامب على تويتر، مساء اليوم الاثنين: "أعلن كريستوفر ميللر الذي عمل بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزيرًا للدفاع بالإنابة، سيقوم بعمل رائع، تم إنهاء خدمة مارك إسبر وأود أن أشكره على خدمته".

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..