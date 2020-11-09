رويترز: مئات القتلى جراء الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا
وكالات:
قالت مصادر عسكرية إن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوما بعد اتهام القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وقال مسؤول عسكري في منطقة أمهرة المجاورة إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 500 من قوات تيجراي بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه عن القاعدة.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الأرقام، رغم أن دبلوماسيا قال أيضا إن هناك مخاوف من مقتل المئات.
وكان زعماء إقليم تيجراي المضطرب بشمال إثيوبيا قالوا اليوم الاثنين، إن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد شنت أكثر من عشر ضربات جوية ضدهم في الأيام الأخيرة.
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