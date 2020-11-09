الدفعة الأولى من معتمري الخارج يؤدون مناسك العمرة

المدينة المنورة - أ ش أ

أدت الدفعة الأولى من معتمري الخارج مناسك العمرة،وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كثفت جهودها،وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .