رئيس وزراء أرمينيا يدعو بايدن إلى اتخاذ خطوات لوقف القتال في قره باغ

يريفان - (أ ش أ):

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلى اتخاذ خطوات نشطة لوقف القتال في قره باغ، والاعتراف باستقلال الإقليم.

وأعرب باشينيان في رسالة تهنئة بعثها إلى جو بايدن عن أمله في أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي الجديد خطوات نشطة لإنهاء الحرب والتسوية الشاملة للقضية، تكون قائمة على ضمان أمن قره باغ وحقه في تقرير مصيره، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد.

وأشار باشينيان إلى أن أرمينيا تعتبر دور الولايات المتحدة في تسوية النزاع بإقليم قره باغ مهما جدا كونها أحد رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن التعاون في أوروبا.

وأضاف أن بايدن أسهم بشكل ملموس في تعزيز الصداقة الأمريكية الأرمنية، وقال "الشعب الأرميني يشيد بموقفكم المبدئي في حماية مصالحه والاعتراف بإبادة الأرمن".