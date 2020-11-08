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فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة

05:29 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة

أرشيفية

باريس - (د ب أ):

قالت السلطات الصحية في فرنسا في ساعة متأخرة من مساء السبت إن فرنسا سجلت أكثر من 40 ألف حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بداية تفشي الجائحة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 40169 حالة وفاة وفقا للأرقام التي تم إعلانها يوم السبت، أكثر من 300 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الوقت ذاته وافق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ بسبب الجائحة. ومن المقرر أن تظل إجراءات الطوارئ سارية حتى 16 فبراير من العام القادم. وتسمح حالة الطوارئ الصحية للحكومة بفرض القيود بمرسوم.

وتم إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بأكملها في نهاية مارس. وتم تمديد حالة الطوارئ في بداية مايو تمديده حتى 10 يوليوثم انتهت صلاحيته. ثم فرضته الحكومة مرة أخرى بموجب مرسوم في منتصف أكتوبر بسبب تزايد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا - لكن التمديد تطلب موافقة البرلمان.

وترفض المعارضة تمديد حالة الطوارئ مشيرة إلى مخاوف من تقييد حقوق المواطنين.

وتسمح حالة الطوارئ بفرض حظر تجول ليلي صارم بين الساعة 9 مساءً و 6 صباحا في باريس وثماني مدن أخرى. وخلال هذه الفترة، لا يُسمح للمقيمين بمغادرة منازلهم إلا إذا كان لديهم سبب وجيه.

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