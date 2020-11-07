ميركل تهنئ بايدن وتطلع للعمل معه

برلين - (د ب أ)

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جو بايدن على فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

وقالت ميركل في بيان نشر عبر تويتر: "أتمنى الحظ والنجاح من أعماق قلبي لبايدن وأهنئ كامالا هاريس، أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس".

وأضافت: "أتطلع للعمل مع الرئيس بايدن في المستقبل. صداقتنا عبر المحيط الأطلسي لا يمكن تعويضها إذا أردنا التغلب على التحديات الكبرى في هذا الوقت".