مقتل قائد استخبارات حركة طالبان في ضربة جوية للجيش الأفغاني
كابول - أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل قائد استخبارات حركة طالبان في مقاطعة نادالي بإقليم هلماند.
وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إلى أن ضربة جوية شنتها القوات الأفغانية أمس /الجمعة/ أدت إلى مقتل قائد استخبارات طالبان، المعروف باسم "مُهيب الله"، و9 آخرين من مسلحي الحركة، كما أٌصيب حاكم هلماند التابع لطالبان في الضربة الجوية.
جدير بالذكر أن العمليات الانتقامية الأخيرة التي شنها الجيش الأفغاني خلفت مقتل أكثر من 200 من مسلحي طالبان، فضلا عن إصابة العشرات في صفوف طالبان.
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