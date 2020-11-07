الانتخابات الأمريكية: 253 أم 264 صوتًا.. هل فاز بايدن بأريزونا؟

كتبت- رنا أسامة:

أثارت ولاية أريزونا ارتباكًا ملحوظًا خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية الأكثر إثارة في تاريخ الولايات المتحدة، مع انقسام وسائل الإعلام حول عدد الأصوات الممنوحة للمُرشّح الديمقراطي جو بايدن.

ومع أن النتيجة لم تُحسم رسميًا بعد من الناحية الحسابية، اعتمدت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وأبرزها وكالة "أسوشيتد برس" وشبكتا "سي إن إن" و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالولاية التي تملك 11 صوتًا بالمجمع الانتخابي، مُعلنة حصول نائب الرئيس الأمريكي الأسبق على 264 صوتًا.

فيما تريّثت أخرى، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قبل اعتبار بايدن فائزًا بأريزونا لحين الانتهاء من فرز جميع الأصوات بالولاية، وأفادت بحصوله على 253 صوتًا مقابل 214 لخِصمه الجمهوري والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال مسؤولون في الولاية إن أقل من 226 ألف صوت ما زالت في طور الفرز والعد.

وخلال الساعات الأخيرة، تقلص الفارق بين بايدن وترامب في أريزونا إلى نحو 29 ألف صوت، بعد فرز حوالي 95 بالمائة من أصوات الولاية.

ويتقدم بايدن في الولاية بـ1604067 صوتًا (بنسبة 49.6 بالمائة)، مقابل 1574206 صوتًا لترامب (بنسبة 48.7 بالمائة)، إلا أن الأخير قال في وقت سابق إنه في طريقه للفوز بأريزونا.

ويحتاج بايدن إلى الفوز الصريح بولاية بنسلفانيا أو باثنتين من الولايات الثلاث: (جورجيا ونيفادا وأريزونا)، ليحقق 270 صوتا في المجمع الانتخابي.

وحتى الآن، وتبدو فرص ترمب أصعب؛ إذ يحتاج للفوز بكلٍ من بنسلفانيا وجورجيا، وكذلك هزيمة بايدن في نيفادا أو أريزونا.