إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل
رام الله - (أ ش أ):
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.
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