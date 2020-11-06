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إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

07:13 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

قوات الاحتلال الاسرائيلي - أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين رام الله

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