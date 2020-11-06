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عقوبات الاتحاد الأوروبي على رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو تدخل حيز التنفيذ

05:51 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
عقوبات الاتحاد الأوروبي على رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو تدخل حيز التنفيذ

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بسبب قمعه المستمر للحركة الديمقراطية في البلاد.

ودخلت الإجراءات العقابية بحق لوكاشينكو /66 عاما/ حيز التنفيذ اليوم الجمعة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي بروكسل بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

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