عقوبات الاتحاد الأوروبي على رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو تدخل حيز التنفيذ

بروكسل - (د ب أ):

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بسبب قمعه المستمر للحركة الديمقراطية في البلاد.

ودخلت الإجراءات العقابية بحق لوكاشينكو /66 عاما/ حيز التنفيذ اليوم الجمعة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.