عقوبات الاتحاد الأوروبي على رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو تدخل حيز التنفيذ
05:51 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
بروكسل - (د ب أ):
قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بسبب قمعه المستمر للحركة الديمقراطية في البلاد.
ودخلت الإجراءات العقابية بحق لوكاشينكو /66 عاما/ حيز التنفيذ اليوم الجمعة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
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