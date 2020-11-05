أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

أرمينيا: أذربيجان تهاجم المناطق المدنية للوصول إلى بلدة رئيسية

12:32 م الخميس 05 نوفمبر 2020
أرمينيا: أذربيجان تهاجم المناطق المدنية للوصول إلى بلدة رئيسية

الحرب بين أرمينيا واذربيجان

يريفان - (د ب أ):

اتهمت أرمينيا جارتها أذربيجان اليوم الخميس بمهاجمة مناطق مدنية في خطوة صوب بلدة شوشي الرئيسية التي تسيطر عليها أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان في قتال كثيف لأكثر من شهر فيما تقدم الجيش الأذربيجاني صوب المنطقة المتنازع عليها التي تسيطر عليها أرمينيا.

وكانت المنطقة خاضعة لسيطرة القوات الأرمينية المسيحية لأكثر من ربع قرن ولكن تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس) في تقرير أن القوات الأذربيجانية "استأنفت مهاجمة البلدات والمدن في الفجر واستهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وجاء في التقرير: "تعرضت بلدتا مارتوني وشوشي لقصف أذربيجاني كثيف". ووصفت أرمينيا شوشي بأنها نقطة إستراتيجية حاسمة للسيطرة على المنطقة الجبلية.

ونفت أذربيجان على الفور مهاجمة المناطق المدنية وبدورها اتهمت أرمينيا بمهاجمة المناطق السكنية في جورانبوي وترتر القريبتين نسبيا من المنطقة المتنازع عليها.

أرمينيا أذربيجان

الخبر التالى:

قبرص تعلن عن إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا