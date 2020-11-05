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شرطة نيويورك تعتقل 50 شخصا شاركوا في مظاهرات احتجاجية

11:31 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
شرطة نيويورك تعتقل 50 شخصا شاركوا في مظاهرات احتجاجية

شرطة نيويورك

واشنطن - أ ش أ

اعتقلت شرطة مدينة (نيويورك) الأمريكية 50 شخصا خلال التظاهرات التي اندلعت في المدينة، احتجاجا على تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن المئات من المتظاهرين احتشدوا في مدينة (نيويورك) احتجاجا على تأخر إعلان نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وصوت الأمريكيون أمس الأول الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020 التي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا، بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

هذا المحتوى من

Asha
شرطة نيويورك نيويورك الولايات المتحدة

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