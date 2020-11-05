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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 104 آلاف إصابة جديدة بكورونا المستجد في رقم قياسي جديد

08:20 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 104 آلاف إصابة جديدة بكورونا المستجد في رقم قياسي جديد

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد رصد أكثر من 104 آلاف حالة، كما أبلغت المستشفيات في عدة ولايات عن ارتفاع في عدد المرضى.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت خلال يوم 104 آلاف و4 حالات، ما يجعل الولايات المتحدة تقترب من 9.5 مليون إصابة.
وقالت الصحيفة أنه بينما ينتظر الأمريكيون بفارغ الصبر لمعرفة من سيكون الرئيس القادم للبلاد، أعلنت 18 ولاية - بما في ذلك كانساس وتينيسي وفيرجينيا وأوكلاهوما ومونتانا وأيوا وداكوتا الشمالية وساوث داكوتا وأوهايو ونبراسكا ومينيسوتا وإنديانا وويسكونسن ووست فرجينيا - عن إصابة أعداد قياسية من الاشخاص بالفيروس والذين تم نقلهم إلى المستشفى.
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1110 حالات وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها منذ فبراير الماضي إلى أكثر 233 ألفا و 650 حالة.

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