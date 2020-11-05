ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بتويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!"