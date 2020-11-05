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ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية

02:24 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بتويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!"

دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تويتر جو بايدن

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