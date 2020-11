ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بتويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!"

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!